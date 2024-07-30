Путин присвоил почетное наименование одному воинскому подразделению

Президент России Путин присвоил гвардейское звание 22-му истребительному полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на сайте.

Почетное наименование присвоено за героизм, стойкость и отвагу личного состава, говорится в тексте указа.

Из текста документа следует, что полк принимал участие в боевых действиях и защищал государственные интересы России. Идет ли речь о специальной военной операции, в указе не уточняется.

Ранее Путин присвоил гвардейское наименование 39-й радиотехнической бригаде. Документ вступил в силу 22 июля.