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07:51, 23 июля 2024Россия

Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» радиотехнической бригаде

Путин присвоил наименование «гвардейская» 39-й радиотехнической бригаде
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 39-й отдельной радиотехнической бригаде. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание воинскому формирование присвоили «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Документ вступил в силу 22 июля.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 5-й общевойсковой Краснознаменной армии. Кроме того, глава государства присвоил такое наименование 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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