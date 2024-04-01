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15:19, 1 апреля 2024Россия

Путин сделал гвардейской общевойсковую армию

Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 5-й общевойсковой армии

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 5-й общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование воинскому соединению присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу со дня его подписания в понедельник, 1 апреля.

В феврале Путин присвоил наименование «гвардейская» 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной, ордена Кутузова бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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      Анастасия Шейкина
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