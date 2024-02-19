Путин присвоил 288-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»
Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 288-й артиллерийской бригаде
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной, ордена Кутузова бригаде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Наименование присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов в условиях вооруженных конфликтов.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктору Познихиру.