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20:30, 19 февраля 2024Россия

Путин присвоил 288-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 288-й артиллерийской бригаде

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной, ордена Кутузова бригаде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наименование присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов в условиях вооруженных конфликтов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктору Познихиру.

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