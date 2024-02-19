Путин повысил в звании первого замначальника ГОУ Генштаба

Путин присвоил звание генерал-полковника первому замначальника ГОУ Генштаба

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторович», — говорится в тексте указа главы государства.

Помимо того, звания были присвоены еще нескольким военнослужащим. В частности Бариев Радик и Квашин Владимир получили звания генерал-лейтенанта, Андреев Игорь, Варшахович Николай, Власов Олег — звания вице-адмирала.

Ранее Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни, соратнику главы республики Рамзана Кадырова, Адаму Делимханову звание генерал-майора. По словам Кадырова, Делимханов обладает авторитетом и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе и не нуждается в представлении.