Расходы офиса Макрона превысили его бюджет

Офис Макрона потратил в 2023 году на 8,3 млн евро больше изначального бюджета

Расходы Елисейского дворца в 2023 году превысили его бюджет из-за приемов и зарубежных поездок французского лидера Эммануэля Макрона на 8,3 миллиона евро, составив 125,5 миллиона. Об этом со ссылкой на Счетную палату Франции сообщает РИА Новости.

По данным контролирующей организации, траты президентского офиса превысили изначальный норматив из-за большого числа торжественных приемов и зарубежных поездок Макрона, на стоимость которых повлияла «высокая национальная и международная инфляция».

Отмечается, что самым затратным стало путешествие главы государства в Океанию, в рамках которого он посетил Новую Каледонию, Вануату и Папуа — Новую Гвинею. В свою очередь, самым дорогостоящим приемом оказался визит короля Великобритании Карла III.

В июне индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, чьи бумаги котируются на бирже Euronext Paris, пережил рекордное за два года падение, снизившись более чем на шесть процентов на фоне решения Макрона о роспуске Нацсобрания и назначении парламентских новых выборов. Его действующий президент принял на фоне неудачи его партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент.