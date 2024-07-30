Раскрыта причина возвращения внука Пугачевой в Россию

KP.RU: внук Пугачевой Пресняков вернулся в Россию из-за работы и лечения

Возвращение в Россию из США внука певицы Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова объяснили. Об этом пишет KP.RU.

По словам собеседника издания, Пресняков вернулся в страну, чтобы увидеть родных и друзей. «Есть в планах работа на студии, плановые визиты к врачам. Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется», — поделился приятель музыканта.

Ранее стало известно, что Пресняков вернулся в Россию. Друг артиста опубликовал видео встречи из московского аэропорта. Позже супруга музыканта Алена Краснова поделилась фотографиями ужина из ресторана.

В России Пресняков не живет уже почти три года. Известно, что певец обосновался в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь производством клипов для звезд.