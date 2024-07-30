Раскрыта схема мошенничества с помощью поддержки бойцов СВО

В России мошенники начали выманивать деньги, предлагая помочь бойцам СВО

В России мошенники начали выманивать деньги, предлагая помочь бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Схему мошенничества с помощью поддержки военнослужащих раскрыли в полиции Самарской области, пишет «Комсомольская правда».

Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги. «Часто информацию мошенники находят в соцсетях, группах в мессенджерах. При этом они используют разные методы воздействия, могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ, спецслужб и других ведомств», — уточнили в полиции.

Кроме того, россиянам предлагали за деньги помочь в поиске и установлении местонахождения родных, которые находятся на передовой. А после получения перевода исчезали.

Ранее россияне стали получать уведомления на оплату «налога на СВО». Отказаться от уплаты «налога» было возможно, заполнив специальную форму по предоставленной ссылке, которая вела на фишинговый сайт. После этого у мошенников появлялся доступ к личным данным и возможность снять деньги с банковского счета пострадавшего.