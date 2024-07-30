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18:53, 30 июля 2024Путешествия

Раскрыты планы депутатов на летний отпуск

Лидер КПРФ Зюганов во время отпуска отправится на пасеку в Орловскую область
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Депутаты Госдумы раскрыли свои планы на летний отпуск. О том, чем российские парламентарии займутся на каникулах, рассказало издание Life.ru.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время отпуска первым делом отправится в Орловскую область. Там он будет заниматься партийными делами и готовиться к сентябрьским выборам, а также навестит свою пасеку. «Там пчелы уже наносили медку, они зовут, говорят: "Приезжай, угостим"», — признался Зюганов.

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Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что отказалась от всех неформальных планов и предложила сотрудникам своего аппарата подвести предварительные итоги летней оздоровительной кампании.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отправится в рабочее турне по Калмыкии, Волгограду, Ставропольскому краю и другим южным регионам и осмотрит местные больницы.

Тем временем заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко для летнего отпуска выбрал Крым. Депутат подчеркнул, что он любит этот регион и старается выбраться туда в любой удобный момент.

В июне депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать мандатов за поездки за границу без согласования. Авторы объяснили такую инициативу возникновением «новых угроз безопасности» России в условиях проведения СВО и санкционного давления Запада.

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      Алина Черненко
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