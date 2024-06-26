В Госдуму внесли законопроект о лишении мандатов за поездки за границу

В Госдуму внесли законопроект о лишении мандатов за поездки за рубеж

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать мандатов за поездки за границу. Об этом пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Проект в нижнюю палату парламента внесли депутаты Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев, а также сенатор Вячеслав Тимченко. Документ предлагает внести поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В статью 4, где говорится о досрочном прекращении полномочий, предлагается добавить пункт о прекращении полномочий парламентариев в случае их выезда за границу без согласования.

Инициативу авторы законопроекты объяснили возникновением «новых угроз безопасности» России в условиях проведения СВО и санкционного давления Запада. Кроме того, парламентарии указали на активизацию деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств.

«Необходимо учитывать, что против ряда депутатов и сенаторов в государствах, которые подпадают под юрисдикцию МУС или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела», — следует из пояснительной записки.

Сейчас депутаты и сенаторы могут выехать за границу в уведомительном порядке. Как отметил один из авторов проекта Олег Морозов, ничего плохого в поездках парламентариев за рубеж нет. Однако были случаи, когда по отношению к депутатам за рубежом пытались применить меры воздействия вплоть до ареста.

Зимой 2023 года создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время спецоперации на Украине. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев положительно оценил инициативу и пообещал, что профильные комитеты Госдумы обсудят соответствующий вопрос.

Осенью 2023 года матери журналистки Ксении Собчак и сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании. Сама Нарусова назвала глупостями решение верхней палаты парламента.