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15:41, 25 сентября 2023Россия

Мать Собчак отреагировала на вынесенное Совфедом предупреждение

Нарусова назвала глупостями решение Совфеда вынести ей предупреждение

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, отреагировала на вынесенное ей предупреждение Совфеда из-за поездки в страны НАТО во время спецоперации. Слова парламентария приводит «Подъем».

«Я не комментирую эти глупости, все», — ответила Нарусова.

О том, что в Совете Федерации вынесли Нарусовой предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации, стало известно 25 сентября. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании.

Впоследствии эту информацию подтвердил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, это никак не скажется на работе Нарусовой в Совете Федерации.

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    Анастасия Шейкина
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