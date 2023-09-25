Мать Собчак отреагировала на вынесенное Совфедом предупреждение

Нарусова назвала глупостями решение Совфеда вынести ей предупреждение

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, отреагировала на вынесенное ей предупреждение Совфеда из-за поездки в страны НАТО во время спецоперации. Слова парламентария приводит «Подъем».

«Я не комментирую эти глупости, все», — ответила Нарусова.

О том, что в Совете Федерации вынесли Нарусовой предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации, стало известно 25 сентября. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании.

Впоследствии эту информацию подтвердил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, это никак не скажется на работе Нарусовой в Совете Федерации.