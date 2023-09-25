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12:11, 25 сентября 2023Россия

В Совфеде подтвердили вынесение предупреждения матери Собчак

Сенатор Тимченко подтвердил вынесение предупреждения Нарусовой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности действительно вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой после поездки за рубеж. Подтвердил информацию в беседе с «Лентой.ру» председатель соответствующего комитета, сенатор Вячеслав Тимченко.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Совете Федерации вынесли Людмиле Нарусовой предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак находилась в Испании.

По словам Тимченко, это никак не скажется на работе Нарусовой в Совете Федерации. «Мы просто предупреждаем о необходимости соблюдать нормы закона и недопустимости выезжать за пределы Российской Федерации без согласования с руководством», — уточнил он.

Сама Нарусова в беседе с изданием «Подъем» назвала глупостями решение Совфеда предупредить ее о недопустимости поездок в недружественные государства.

Ранее сенатор в интервью YouTube-каналу Forbes заявляла, что не планирует покидать Россию.

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