В Совфеде подтвердили вынесение предупреждения матери Собчак

Сенатор Тимченко подтвердил вынесение предупреждения Нарусовой

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности действительно вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой после поездки за рубеж. Подтвердил информацию в беседе с «Лентой.ру» председатель соответствующего комитета, сенатор Вячеслав Тимченко.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Совете Федерации вынесли Людмиле Нарусовой предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак находилась в Испании.

По словам Тимченко, это никак не скажется на работе Нарусовой в Совете Федерации. «Мы просто предупреждаем о необходимости соблюдать нормы закона и недопустимости выезжать за пределы Российской Федерации без согласования с руководством», — уточнил он.

Сама Нарусова в беседе с изданием «Подъем» назвала глупостями решение Совфеда предупредить ее о недопустимости поездок в недружественные государства.

Ранее сенатор в интервью YouTube-каналу Forbes заявляла, что не планирует покидать Россию.