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11:06, 30 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности в деле зампреда правительства Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края Никонов задержан за крупную взятку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заместителя председателя правительства края Евгения Никонова задержали в здании регионального правительства за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По рекам региона ходит теплоход «Здоровье» с бригадой врачей различных специальностей. По данным канала, изначально было заявлено, что это будет теплоход с 70 местами, а на деле это оказался катер на 30 мест. Это одна из причин для задержания чиновника. Собеседник канала рассказал, что в деле также могут появиться обвинения в халатности и злоупотреблении полномочиями.

О задержании Никонова стало известно утром 30 июля.

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