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09:28, 30 июля 2024Силовые структуры

Задержан зампред правительства российского региона по делу о коррупции

В Хабаровске правоохранители задержали зампреда правительства края Никонова
Евгений Никонов

Евгений Никонов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Хабаровске правоохранители задержали заместителя председателя правительства края Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что Никонов задержан в рамках уголовного дела о коррупции. Сейчас его допрашивают, добавил он. Другие подробности пока не разглашаются.

Источник DVHAB.ru рассказал, что силовики наблюдали за чиновником несколько месяцев. По его словам, Никонова подозревают в получении крупной взятки.

С 2014 по 2020 год Никонов работал в департаменте здравоохранения города Москвы. В августе 2020-го он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, а в декабре 2020 года занял эту должность. При нем произошла масштабная реструктуризация здравоохранения в регионе.

Ранее Московский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года.

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      Варвара Митина
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