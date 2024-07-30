Задержан зампред правительства российского региона по делу о коррупции

В Хабаровске правоохранители задержали заместителя председателя правительства края Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства заявил, что Никонов задержан в рамках уголовного дела о коррупции. Сейчас его допрашивают, добавил он. Другие подробности пока не разглашаются.
Источник DVHAB.ru рассказал, что силовики наблюдали за чиновником несколько месяцев. По его словам, Никонова подозревают в получении крупной взятки.
С 2014 по 2020 год Никонов работал в департаменте здравоохранения города Москвы. В августе 2020-го он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, а в декабре 2020 года занял эту должность. При нем произошла масштабная реструктуризация здравоохранения в регионе.
Ранее Московский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года.