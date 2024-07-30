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14:14, 30 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о пике магнитной бури

Синоптик Леус: пик магнитной бури придется на вторую половину дня

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

Обрушившаяся на Землю магнитная буря достигнет своего пика во второй половине вторника, 30 июля. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что магнитная буря уже началась, но вскоре ее влияние усилится. «Пик будет сегодня во второй половине дня с 15:00 до 18:00», — уточнил он.

Ранее планету накрыла слабая магнитная буря класса G1. Однако прогнозы показывают, что со временем она может усилиться и достигнуть класса G3 — такая буря считается достаточно сильной. Специалисты ожидают, что буря продлится около трех дней.

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      Александра Качан
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