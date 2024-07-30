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07:29, 30 июля 2024Экономика

На Землю обрушилась магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня G3 ожидается 30 июля
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA / Globallookpress.com

На Земле началась слабая магнитная буря, которая с высокой вероятностью достигнет сильного уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

«Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уровня G3, и в среду, до среднего уровня G2 и даже продлевают их вероятность на четверг - так же до среднего уровня G2», — сообщил синоптик.

В настоящее время на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Ее начало было зафиксировано 30 июля в 7:09 по московскому времени.

Ранее, 16 июля, сообщалось о вспышке высшего уровня X на Солнце. Событию был присвоен балл X1.9. Она превзошла по мощности все взрывы на звезде с июня, но не оказалась максимальной за летний период.

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      Мария Черкасова
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