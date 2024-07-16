На Солнце произошла мощнейшая за лето вспышка

РАН: на Солнце зафиксировали самую сильную за лето 2024 года вспышку

На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето 2024 года. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

Зарегистрированная вспышка превзошла по мощности все взрывы на звезде с июня, но не оказалась максимальной в текущем цикле. «На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — рассказал ученый.

По словам Богачева, солнечная активность начала расти с 12 июля. За четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый из пяти уровень мощности солнечных событий) и две вспышки самого высокого класса X.

Последствия явления будут наблюдаться до конца суток, отметил ученый. Однако пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли, заключил Богачев.

В конце мая на Землю обрушилась мощная магнитная буря. К колебаниям магнитосферы привел выброс корональной массы на Солнце в среду, 29 мая. В тот день на Солнце произошло восемь вспышек, одну из которых отнесли к высшему классу X.