Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 30 и 31 июля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 июля в западных, центральных районах полуострова и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Сотрудники МЧС напомнили о запрете разведения костров в лесах.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. Как стало известно, 30 июля в северо-западных, юго-западных районах Кубани и местами на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.