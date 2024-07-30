Россиянам раскрыли единственный рабочий способ борьбы с тараканами в квартире

Эксперт Федорук: на тараканов в квартире нужно жаловаться управляющей компании

На тараканов, комаров и других вылезающих из вентиляции насекомых нужно жаловаться в управляющую компанию (УК). Единственный рабочий способ борьбы с вредителями раскрыл россиянам ведущий эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, именно УК ответственна за общее имущество дома и должна проводить мероприятия по уничтожению насекомых. «Компания в своей смете всегда закладывает на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию расходы. Первое, это неисправная вентиляция. Возможно, тянет из подвала, и там завелись, например, комары, мошки», — пояснил Федорук.

Коммунальщики должны принять меры — осушить подвал, уничтожить насекомых и проверить исправность системы вентиляции. Самостоятельная борьба с тараканами менее эффективна, считает Федорук, так как спустя время насекомые могут появиться вновь.

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