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09:46, 30 июля 2024Экономика

Россияне бросились разбирать землю в одном регионе

«РБК»: спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

За неполный 2024 год спрос на дальневосточный гектар вырос на треть. О том, что россияне бросились разбираться землю в одном регионе, сообщает РБК.

С января по июнь количество заявок на участие в программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» достигло 16,7 тысячи — на 32 процента больше, чем в аналогичный период 2023 года.

В аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева заявили, что рост спроса связан в том числе с возвратом в хозяйственный оборот участков, в отношении которых не были подписаны договоры безвозмездного пользования, и земель, не переоформленных в собственность или аренду. Это позволяет участникам программы претендовать на уже готовые к оформлению участки.

Кроме того, сейчас продолжается поиск и включение в программу ликвидных земель, в том числе рядом с крупными городами и населенными пунктами. Другим фактором роста спроса является возможность построить на участке дом по дальневосточной и арктической ипотеке. Сыграло роль и развитие жилой среды в регионе, а также увеличение местных зарплат.

Ранее сообщалось, что за все время существования льготных ипотечных программ по ним было выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. По программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» банки выдали 110,2 тысячи кредитов на 502,3 миллиарда рублей.

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      Александра Качан
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