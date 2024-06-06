Раскрыта полученная россиянами по льготной ипотеке сумма

Мутко: россиянам выдали 11,6 трлн рублей по льготным ипотечным программам

За все время наличия на рынке льготных ипотечных программ банки выдали россиянам 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Сумму раскрыл генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Газета.Ru».

По словам Мутко, только по льготной ипотеке на новостройки под восемь процентов россияне получили более 1,5 миллиона кредитов на общую сумму более 5,8 триллиона рублей. По семейной ипотеке под пять-шесть процентов было выдано более одного миллиона займов практически на 4,7 триллиона рублей.

По программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» со ставкой два-шесть процентов банки выдали россиянам 110,2 тысячи кредитов на 502,3 миллиарда рублей, а по IT-ипотеке под пять процентов — 68,4 тысячи на 612 миллиардов рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал льготную ипотеку в России ошибочной программой. По словам парламентария, главный негативный эффект этого инструмента — значительное подорожание жилья из-за высокого спроса.