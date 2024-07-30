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19:29, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянин изрезал собутыльника после ссоры и попал в ИВС

В Петербурге сотрудники МЧС нашли после тушения пожара тело с резаными ранами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Петербурге после тушения пожара сотрудники МЧС нашли в квартире 39-летнего мужчину с изрезанной головой. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным ведомства, квартира на Октябрьской набережной загорелась ночью. Пламя охватило 17 квадратных метров. После его ликвидации пожарные заметили мужчину с ножевыми ранениями головы, шеи и подключичной области. Вскоре правоохранители задержали 42-летнего россиянина. Выяснилось, что он выпивал с пострадавшим и они поссорились. Тогда фигурант изрезал товарища.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Решается вопрос об его аресте. Мужчина уже был судим за кражи и грабежи.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области суд рассмотрит дело 56-летнего мужчины, расправившегося с 69-летним пенсионером.

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      Екатерина Кашурникова
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