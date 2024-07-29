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20:52, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с пенсионером во время ссоры

В Тамбовской области будут судить мужчину, убившего пенсионера

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тамбовской области суд рассмотрит дело 56-летнего мужчины, расправившегося с 69-летним пенсионером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 мая в квартире дома на улице Белинского в Моршанске правоохранители нашли потерпевшего с травмой головы. Выяснилось, что обвиняемый выпивал с потерпевшим и они поссорились. Тогда россиянин избил пожилого мужчину и удушил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Краснодаре женщина расправилась с двухлетней дочерью из-за проблем с деньгами.

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      Екатерина Кашурникова
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