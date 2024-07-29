Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с дочерью из-за проблем с деньгами

В Краснодаре женщина убила двухлетнюю дочь из-за проблем с деньгами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре женщина расправилась с двухлетней дочерью из-за проблем с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, женщина рассказала, что финансовые проблемы начались после расставания с мужем. Он жил за границей, а она жила по съемным квартирам. Она отметила, что развод официально не был оформлен, однако мужчина никак не помогал. Поэтому она решила расправиться с ребенком. Женщина удушила дочь, а затем утопила в ванной. После этого она написала записку, но наложить на себя руки она не смогла. Вместо этого она отправила фото не выжившей дочери.

По словам мужчины, он каждый месяц переводил фигурантке по 40-50 тысяч рублей и просил отдать ему дочь. Он рассказал, что в детстве фигурантка потеряла всех близких и поэтому стала неуравновешенной. Она обращалась к психиатру, но безрезультатно.

Суд приговорил фигурантку к 10 годам колонии общего режима. По результатам проведенной экспертизы, женщина признана вменяемой.

Ранее сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал 64-летнего жителя, обвиненного в расправе над 31-летней дочерью.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили новые данные о пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      В России шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

      Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

      Раскрыты самые востребованные российские музыканты

      Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе России

      В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

      Россиянка расправилась с дочерью из-за проблем с деньгами

      На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военных

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Двое братьев спустя 12 лет получили сроки за насилие и расправу над молодыми россиянками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше