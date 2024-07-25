Обвиненного в расправе над дочерью из-за долгов россиянина арестовали

В Магнитогорске арестовали жителя за убийство дочери, найденной в пакетах в реке

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал 64-летнего жителя, обвиненного в расправе над 31-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 18 сентября.

По версии следствия, 28 мая между отцом и дочерью произошла ссора, во время которой мужчина схватил потерпевшую за шею и стал ее душить. После этого он перенес дочь в гараж, где не менее двух раз ударил ее молотком по голове. Чтобы скрыть преступление, мужчина упаковал тело в мусорные мешки, обмотал скотчем, прикрепил к нему груз и через несколько дней на лодке вывез на середину реки. Тело нашли 18 июля.

Возможной причиной расправы могли стать растущие долги потерпевшей.

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