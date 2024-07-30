Россиянина приговорили к пяти с половиной годам колонии за комментарий в интернете

В Челябинской области суд приговорил мужчину за комментарий в интернете

В Челябинской области суд приговорил уроженца Самары к пяти с половиной годам колонии общего режима за комментарий в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Сотрудники ФСБ заметили комментарий осужденного на одном из сайтов. По версии следствия, в нем содержались призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя из-за комментария.