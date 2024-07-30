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09:20, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к пяти с половиной годам колонии за комментарий в интернете

В Челябинской области суд приговорил мужчину за комментарий в интернете

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил уроженца Самары к пяти с половиной годам колонии общего режима за комментарий в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Сотрудники ФСБ заметили комментарий осужденного на одном из сайтов. По версии следствия, в нем содержались призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя из-за комментария.

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