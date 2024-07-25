Житель Москвы оставил оправдывающий терроризм комментарий в сети и попался

В Москве задержали юношу, обвиняемого в публичном оправдании терроризма

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным СК, житель Москвы разместил комментарий, оправдывающий терроризм, под видеороликом на публичном видеохостинге. Текст комментария был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц.

Ранее суд в Ярославской области огласил приговор в отношении местного жителя, который призывал к совершению экстремистских действий в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии.