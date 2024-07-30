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09:16, 30 июля 2024Мир

Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле

Депутат Волоцков: российские наблюдатели находятся под защитой посольства

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков, передает РИА Новости.

«Мы были на встрече в министерстве иностранных дел и затем не смогли проехать к себе в гостиницу, потому что там уже были митингующие и беспорядки. Мы успели выехать из центра, где видели очень много людей с битами, с палками, которые собирались в центре города», — рассказал представитель миссии наблюдателей.

При этом Волоцков подчеркнул, что ситуация уже стабилизируется. Предполагается, что 30 июля российская делегация покинет Венесуэлу.

Ранее стало известно, что правительство Венесуэлы отзывает дипломатический персонал из семи стран, которые призвали к пересмотру результатов выборов президента: Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

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      Максим Габриелян
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