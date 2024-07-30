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05:22, 30 июля 2024Мир

Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран за призыв к пересмотру выборов

Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран за призыв к пересмотру выборов

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Правительство Венесуэлы отзывает дипломатический персонал из семи стран, которые призвали к пересмотру выборов президента: Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. Об этом сообщает на своей странице в X глава МИД страны Иван Хиль.

«Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистких действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону», — говорится в опубликованным им заявлении.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

Несколько стран не признали итоги выборов. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства.

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      Сергей Грехов
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