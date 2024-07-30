Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:18, 30 июля 2024Моя страна

Российские ученые нашли новый способ подавления клеток одного вида рака

ТАСС: новосибирские ученые нашли новый способ подавления клеток рака мозга

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН нашли новый способ подавления клеток одного вида рака. Об этом сообщает ТАСС.

Так, специалисты разработали соединение, которое может повлиять на поведение раковых клеток опухолей головного мозга, препятствуя их проникновению в здоровые ткани. «В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект. Клетки глиобластомы, обработанные солоксолон пара-метиланилидом, почти не отвечают на действие этого белка», — рассказали сотрудники институтов.

Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что новое соединение способно усилить чувствительность клеток глиобластомы к препарату темозоломид. По словам ученых, новая методика по своему действию ничем не уступает химиотерапии, которая проводится в клиниках.

Ранее ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) нашли новый способ прогнозировать развитие рака щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

      На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

      Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян

      Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

      В «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля убить командира движения

      Раскрыты подробности пожара в торговом центре в Симферополе

      США перестали платить зарплату осужденному в России военному

      В США предрекли провал «мирному плану Трампа» по Украине

      В США призвали понизить возраст мобилизации на Украине

      Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков возбудили новое уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше