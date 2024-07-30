Российские ученые нашли новый способ подавления клеток одного вида рака

ТАСС: новосибирские ученые нашли новый способ подавления клеток рака мозга

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН нашли новый способ подавления клеток одного вида рака. Об этом сообщает ТАСС.

Так, специалисты разработали соединение, которое может повлиять на поведение раковых клеток опухолей головного мозга, препятствуя их проникновению в здоровые ткани. «В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект. Клетки глиобластомы, обработанные солоксолон пара-метиланилидом, почти не отвечают на действие этого белка», — рассказали сотрудники институтов.

Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что новое соединение способно усилить чувствительность клеток глиобластомы к препарату темозоломид. По словам ученых, новая методика по своему действию ничем не уступает химиотерапии, которая проводится в клиниках.

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