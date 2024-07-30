Школьница из Луганска рассказала о поддержке от США и Европы

Луганская школьница Савенкова: на Западе лучше понимают происходящее на Украине

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила, что она часто получает письма со словами поддержки от граждан США и Европы. Ее слова приводит РИА Новости.

Савенкова рассказала, что общалась со многими журналистами, давала интервью для европейских и американских изданий, а также общалась с жителями.

«В основном они пишут слова поддержки и всячески пытаются показать, что мы не одни. Они все больше и больше понимают происходящее на Украине с каждым днем», — сказала она.

Ранее Савенкова пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.