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06:27, 30 июля 2024Бывший СССР

Школьница из Луганска рассказала о поддержке от США и Европы

Луганская школьница Савенкова: на Западе лучше понимают происходящее на Украине

Фото: Unsplash

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила, что она часто получает письма со словами поддержки от граждан США и Европы. Ее слова приводит РИА Новости.

Савенкова рассказала, что общалась со многими журналистами, давала интервью для европейских и американских изданий, а также общалась с жителями.

«В основном они пишут слова поддержки и всячески пытаются показать, что мы не одни. Они все больше и больше понимают происходящее на Украине с каждым днем», — сказала она.

Ранее Савенкова пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.

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      Марина Совина
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