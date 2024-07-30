Школьница из Луганска рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

Луганская школьница Савенкова заявила, что Асад и Макрон ответили на ее письма

Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что канцелярии президентов Сирии и Франции Башара Асада и Эммануэля Макрона ответили на ее письма, передает РИА Новости.

Она заявила, что получила ответ от Асада и встретилась с его помощником, который пригласил девушку посетить Сирию. Юная писательница отметила, что они хорошо пообщались.

«По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем"», — рассказала луганская школьница.

Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой помочь остановить поставки западных вооружений на Украину. Она заявила, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

