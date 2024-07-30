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17:29, 30 июля 2024Экономика

Смерч разбросал самолеты в российском аэропорту и попал на видео

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч разбросал в стороны самолеты и вертолеты

В нижнекамском аэропорту Бегишево смерч разбросал в стороны самолеты и вертолеты. Последствия непогоды в российском регионе попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах заметно, как четыре самолета переворачиваются от сильного ветра и перемещаются с места парковки. Это учебные Diamond-42, которые принадлежат Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.

Вихрь также отбросил в сторону вертолет и затронул административные здания. Смерч снес крыши, обшивку домов и местами выбил окна. О пострадавших людях информации пока не поступало.

Ранее на видео сняли мощный смерч над Черным морем у берегов Сочи. На попавших в сеть кадрах можно увидеть высокий столб, поднимающийся в небо. Ролик был снят в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщают, что уровень реки там резко поднялся.

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      Нина Ташевская
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