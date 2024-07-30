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10:56, 30 июля 2024Мир

США предрекли поражение в ядерной гонке с Китаем и Россией

FA: CША проиграют в ядерной гонке с Китаем и Россией, если возобновят испытания

Фото: Woohae Cho / Reuters

CША проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией, если возобновят испытания. Об этом в своей колонке для журнала Foreign Affairs (FA) сообщил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

«Возобновление испытаний ядерного оружия не сулит США ничего хорошего», — написал эксперт, отметив, что при вероятном переизбрании бывшего американского лидера Дональда Трампа в Белый дом может прийти команда, которая «вновь рассматривают бесполезную идею о возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний».

Администрация действующего президента США Джо Байдена выступала против призыва советников Трампа возобновить ядерные испытания.

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      Виктория Кондратьева
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