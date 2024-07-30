США признали неспособность помочь Украине победить в одиночку

Госдеп: США не в состоянии в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте

США не в состоянии помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией без поддержки союзников. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, пишет ТАСС.

Он сообщил, что Вашингтон сотрудничает с другими странами по этому вопросу, чтобы добиться «более разумных расходов». О’Брайен отметил, что таким образом США и их союзники смогут «оценивать прогресс и требовать друг у друга отчетность».

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов. Эти средства были заимствованы из фонда оборонной поддержки США. В частности, Киеву планируется передать системы противовоздушной обороны NASAMS и ракетные системы залпового огня HIMARS.