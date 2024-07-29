Пентагон сообщил о выделении Украине помощи на 1,5 миллиарда долларов

Пентагон: США выделят Украине новый пакет помощи на 1,5 миллиарда долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 1,5 миллиарда долларов, заимствованных из фонда оборонной поддержки страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

«Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — заявили в министерстве.

В новый пакет войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также ракетные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Кроме того, новая военная помощь включит средства электронного подавления, запчасти и доступ к снимкам, сделанным с помощью коммерческих спутников.

Помимо этого пакета США выделили Киеву пакет на 200 миллионов долларов, в рамках которого вооружение для Украины будет изъято из старых запасов.