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16:09, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о закрытии одного проекта Юрия Дудя

Юрий Дудь закрыл интернет-медиа «Битрэй», просуществовавшее около двух лет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Известный блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) закрыл один из своих проектов в интернете, который просуществовал около двух лет. Об сообщает Mash в Telegram.

Речь идет об интернет-медиа «Битрэй», зарегистрированном как СМИ 6 сентября 2022 года. Стало известно, что Дудь подал документы, необходимые для ликвидации компании. Главой издания был помощник блогера Александр Кочетков. Уточняется, что, согласно популярной в сети версии, компанию могли создать для исполнения требования законов об иноагентах и необходимой отчетности.

Mash подчеркнул, что руководитель не предоставлял отчеты по выручке со дня регистрации издания. Также сообщалось, что компания подавала заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Ранее стало известно о новом заработке Дудя. Сообщалось, что журналист начал продавать элитные туры на яхте в Испании.

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