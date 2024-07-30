Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

В TikTok появился новый тренд с поношенной одеждой

Молодежь по всему миру вдруг начала носить старые вещи и использовать косметику до последней капли. Все дело в заполонившем TikTok тренде, который подразумевает отказ от многочисленных покупок. Речь идет об underconsumption core — эстетике поношенной, но качественной одежды и старых аксессуаров, которые долго служат и не нуждаются в постоянном обновлении. Теперь зумеры намеренно отказываются от демонстрации модных образов и вечного шопинга, призывая общественность покупать только необходимые вещи, а старые использовать по максимуму. Что такое underconsumption core и как он возник — в новом материале «Ленты.ру».

Что такое underconsumption core?

Инфлюэнсеры, которые привыкли регулярно покупать новую одежду и косметику, внезапно стали транслировать в сети новый тренд underconsumption core, который буквально означает «недостаточное потребление». Они массово публикуют в TikTok ролики, где показывают одежду, затертую до дыр обувь и старые сумки. При этом некоторые из них заявляют, что отдают свои старые вещи нуждающимся.

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Также инфлюэнсеры стремятся использовать косметические продукты до последней капли, разрезая упаковки и желая достать как можно больше продукта. По словам последователей тренда, они приобретают только самые необходимые уходовые средства, в доказательство демонстрируя подписчикам свои опустошенные косметички.

Я больше не могу. Я больше не могу смотреть видео, где люди идут на пилатес в пять утра, пьют зелень и костный бульон, гуляют по городу, отправляют электронные письма и ездят в Хэмптонс на каникулы Меган Пекстон блогерша

По словам бьюти-редактора Лауры Капон, общество устало от маркетинговых уловок и бесконечной гонки за популярными товарами. «TikTok превратил почти все в возможность для потребления. Даже обычная прогулка становится шопингом, потому что мы покупаем напитки, закуски и разные аксессуары», — объяснила журналистка.

Предпосылки к тренду «недостаточного потребления» появились в 2023 году

Предпосылки к underconsumption core появились еще в конце 2023 года. В тот период на людей давили растущие цены на товары и услуги, а также многочисленные кредиты, которые они брали по условиям «покупай сейчас, плати потом». Из-за накопившихся долгов они хотели вернуть себе простую жизнь без излишеств.

Тогда появилась тенденция «снижения влияния», вследствие которой блогеры убеждали купить вместо одного ненужного товара нужный. Продолжением этого стало «недостаточное потребление», где инфлюэнсеры рекомендуют отказаться от покупок вовсе.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС США), в 2024 году значительно вырос потребительский долг миллениалов

Underconsumption core стал ответом на быструю моду

Основатель и директор компании Sellier Knightsbridge Ханушка Тони пояснила, что данный тренд является ответом на чрезмерное потребление.

Это течение фокусируется на универсальных, вневременных вещах, которые имеют более длительный срок службы и сокращают отходы. Оно стремится направить общество на устойчивое потребление и ответственное поведение Ханушка Тони основатель и директор компании Sellier Knightsbridge

По ее мнению, главной причиной возникновения эстетики underconsumption core стала осведомленность покупателей об экологических проблемах, связанных с быстрой модой. «За счет громких разоблачений брендов быстрой моды, таких как Shein и Boohoo, покупатели стали понимать, как эта одежда влияет на окружающую среду и с какими условиями сталкиваются работники швейной промышленности», — пояснила Тони.

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Таким образом, благодаря появившемуся тренду общество будет отдавать предпочтение высококачественным и прочным вещам, которые служат дольше, добавила директор компании Sellier Knightsbridge.

Эстетика «недостаточного потребления» — только для богатых

Несмотря на преимущества тренда, в нем есть важный недостаток. Ему могут следовать только богачи, поскольку высококачественные и долгослужащие вещи, как правило, стоят дорого. По этой причине люди с более низким доходом не могут преподнести свою жизнь как ту, к которой стоит стремиться. «Моя культура недопотребления — это не ваш костюм!» — заявила пользовательница TikTok в ролике, набравшем более пяти миллионов просмотров.

Однако тенденции можно придерживаться, не являясь богатым человеком. Например, покупать одежду от независимых брендов, сдавать ненужные вещи в переработку или отдавать их в ателье, прежде чем выкинуть в мусорный бак. «Недопотребление не означает, что вы не можете участвовать в новых модных тенденциях — переработка любых вещей, которые у вас уже есть, поможет обновить ваш существующий гардероб», — подытожила предпринимательница Ханушка Тони.