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04:44, 31 июля 2024Силовые структуры

Суд изъял у бывшего полковника СК элитную недвижимость и взыскал с его родителей миллионы

«Ъ»: у бывшего сотрудника СК Александра Киреева изъяли элитную недвижимость

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Хорошевский районный суд Москвы изъял у бывшего полковника СК Александра Киреева элитную недвижимость и пять машино-мест. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Также родители бывшего силовика — полковник ФСБ в запасе Сергей Кирее и бывший преподаватель академии ФСБ подполковник запаса Наталья Киреева — должны выплатить в бюджет 26,2 миллиона рублей, вырученных от продажи еще двух квартир. Во время судебного заседания они не смогли доказать, что покупали недвижимость на легальные доходы.

За годы службы в СК Киреев предоставлял налоговые декларации, согласно которым его официальный доход с 2011 по 2022 год составил более 21 миллиона рублей. Его супруга дохода не имела и занималась воспитанием двоих детей. Однако с 2016 года Киреев начал скупать недвижимость, регистрируя ее родителей.

Так, в 2016 году он приобрел квартиру на Большой Набережной улице Москвы стоимостью 17,6 миллиона рублей, две квартиры за 26,2 миллиона и 19,2 миллиона рублей в элитном ЖК на Хорошевском шоссе, апартаменты на 3-й Хорошевской улице стоимостью 32,6 миллиона рублей и четыре машино-места на 8,2 миллиона рублей. В 2021 году часть объектов полковник Киреев продал. Кроме того, родители силовика также приобретали различную недвижимость.

Киреев считается одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков, в частности вымогавших 15 миллиардов рублей у совладельцев компании Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.

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      Марина Совина
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