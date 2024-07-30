Туристка поехала в отпуск в Марокко и не выжила из-за употребления одного продукта

Daily Mail: британка употребила молочный продукт в Марокко и не выжила

Британская туристка поехала в отпуск в Марокко и не выжила из-за употребления одного продукта. Об этом собщает Daily Mail.

По информации таблоида, женщина проводила отпуск в отеле на окраине Марракеша. Она случайно употребила продукт, содержащий молоко, и почувствовала сильную тошноту. Отдыхающую экстренно доставили в частную клинику.

Врачи не смогли спасти пациентку. Предполагается, что она страдала от аллергии на молоко.

Ранее сотрудник аэропорта Манчестера вылил лекарство ребенка с аллергией при посадке в самолет. Мать подростка подала жалобу руководству воздушной гавани.

