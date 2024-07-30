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15:03, 30 июля 2024Путешествия

У самолета иностранной авиакомпании отказал двигатель в небе над Россией

У летевшего из Минска в Кутаиси самолета отказал двигатель в небе

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

У самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером в понедельник, 29 июля. Командир воздушного судна доложил об отказе двигателя, объявил сигнал срочности и решил совершить посадку на незапланированном аэродроме.

В результате самолет иностранного перевозчика благополучно приземлился в аэропорту Астрахани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее пилотов авиакомпании Smartavia пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился в ночь на 30 июля на рейсе Boeing 737 из Сыктывкара в Санкт-Петербург.

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      Фариза Бацазова
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