У самолета иностранной авиакомпании отказал двигатель в небе над Россией

У летевшего из Минска в Кутаиси самолета отказал двигатель в небе

У самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером в понедельник, 29 июля. Командир воздушного судна доложил об отказе двигателя, объявил сигнал срочности и решил совершить посадку на незапланированном аэродроме.

В результате самолет иностранного перевозчика благополучно приземлился в аэропорту Астрахани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее пилотов авиакомпании Smartavia пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился в ночь на 30 июля на рейсе Boeing 737 из Сыктывкара в Санкт-Петербург.