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10:32, 30 июля 2024Путешествия

Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером в небе над Петербургом

Aviaincident: пилотов Smartavia пытались ослепить лазером над Санкт-Петербургом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пилотов авиакомпании Smartavia пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в ночь на 30 июля на рейсе Boeing 737 из Сыктывкара в Санкт-Петербург. Около 00:20 экипаж российского самолета сообщил об освещении кабины лучом зеленого цвета.

Лайнер продолжил следовать по месту назначения и благополучно совершил посадку примерно через 10 минут. Аварийную ситуацию и срочность пилоты не объявляли. О произошедшем сообщили в полицию, ФСБ и Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Ранее летевший в Астану самолет из Москвы экстренно сел в Уфе. Причиной стал нервный срыв у одного из пилотов.

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      Мария Борисова
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