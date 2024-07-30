69-я параллель
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06:08, 31 июля 202469-я параллель

Уникальный баскетбольный турнир прошел на российском арктическом экспрессе

На российском арктическом экспрессе «Талнах» прошел баскетбольный турнир 3х3

Фото: Роман Кручинин

Баскетбольный турнир формата 3х3 прошел на российском арктическом экспрессе «Талнах», входящем в состав флота «Норникеля». О проведении уникального соревнования сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, специально для турнира на судне была обустроена профессиональная баскетбольная площадка. В соревновании принимали участие четыре команды: сборная олимпийских призеров в составе Антон Понкрашов, Сергей Карасев и Евгений Воронов; команда представителей СМИ; сборная мурманского транспортного филиала и игроки от Кольской горно-металлургической компании (ГМК).

В соревновании победила команда призеров Олимпийских игр, второе место — у Кольской ГМК, бронза у сборной мурманского транспортного филиала.

В феврале 2024 года «Норникель» провел уникальный хоккейный матч в порту Мурманского транспортного филиала. На лед вышла сборная сотрудников филиала, их оппонентами стали вице-чемпион мира, вице-президент КХЛ Александр Гуськов и известный блогер VOBON.

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