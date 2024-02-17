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20:10, 17 февраля 2024Спорт

В порту Мурманского филиала «Норникеля» провели хоккейный матч

Хоккеист Гуськов принял участие в матче в порту Мурманского филиала «Норникеля»

Фото: Роман Кручинин

В порту Мурманского транспортного филиала «Норникеля» провели хоккейный матч. Ледовую площадку залили на специальной площадке между двумя огромными кранами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

На лед вышла сборная сотрудников транспортного филиала, их оппонентами стали вице-чемпион мира, вице-президент КХЛ Александр Гуськов и известный блогер VOBON (настоящее имя — Владимир Тимофеев).

Перед матчем гостям провели обширную экскурсию. Александр Гуськов опробовал профессию оператора портового крана: после обязательного инструктажа он занял «рабочее место» и с высоты управлял сложными механизмами, позволяющими разгрузить судно.

В начале встречи дизельный электроход «Талнах» поприветствовал длинным гудком всех участников. Матч начался с традиционного символического вбрасывания шайбы — Гуськов с первого удара исполнил первый в мире щелчок по арктическому контейнеровозу «Талнах».

«Я знал, что на удачу о судно разбивают бутылку с вином. А организаторы этого уникального матча предложили мне сделать это шайбой. Не мог отказаться, и получилось здорово. На самом деле сыграть в порту, где каждый день идет серьезное производство, трудится большое количество сотрудников, — это дорогого стоит. Мне очень понравилось!» — рассказал хоккеист.

Матч закончился счетом 9:9. Это были три периода по десять минут «грязного» времени с большим количеством атак, бросков из разных ситуаций и красивых спасений вратарей. Послематчевые буллиты в итоговый зачет не пошли. Гуськов забросил четыре шайбы и совершил пять результативных передач.

«"Норникель" и хоккей уже давно идут вместе. И здесь, конечно, большое влияние имеет роль руководителя. Владимир Олегович Потанин личным примером показывает, что хоккей дает жизненный заряд и способен дарить радость от причастности к любимой игре, — отметил спортсмен.

Заместитель руководителя Мурманского транспортного филиала Денис Сафонов подчеркнул, что устроить матч в транспортном порту было непросто, но интересно.

«Мы точно привыкли к сложным задачам и знаем, как их решать. А уж попробовать свои силы, играя против такого хоккеиста, как Александр Гуськов, — настоящий праздник. Конечно, мы сразу поняли, что вице-чемпион мира в полном порядке. Старались соответствовать и тянуться к этому уровню», — уточнил Сафонов.

Блогер VOBON признался, что перед игрой против команды «Норникеля» в формате два на два были переживания. Однако в команде с Александром Гуськовым эмоции захлестнули.

«Я отбегал 30 минут и вообще как будто не устал. Хотя отдыхать на льду Гуськов не давал: постоянно снабжал передачами и мотивировал. Матч получился великолепным. Спасибо организаторам за этот праздник!» — сказал он.

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      Юлия Мискевич
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