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08:15, 30 июля 2024Мир

В ЕС испугались решения Венгрии по визам для россиян

Глава ЕНП Вебер заявил о якобы проникновении шпионов из России через Венгрию

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Частично упростив правила получения туристической визы для граждан России, Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает газета Financial Times (FT).

«Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской [безграничной] зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством (...) Лидерам ЕС должны принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничить уже возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем», — сказал глава партии.

Таким образом, Вебер раскритиковал решение венгерских властей ввести новую ускоренную визовую систему для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Согласно новым правилам, для въезда в Венгрию не нужны проверки безопасности. Политик подчеркнул, что решение Будапешта является несвоевременным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вебер несколько раз публично критиковали друг друга за различные взгляды по многим вопросам. 21 июня венгерский премьер назвалу главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — «прим. Ленты.ру»), под которым имел в виду Вебера.

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      Максим Габриелян
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