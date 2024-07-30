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12:33, 30 июля 2024Бывший СССР

В Грузии предрекли открытие второго фронта в случае победы партии Саакашвили

Кобахидзе: в случае возвращения партии Саакашвили будет открыт второй фронт

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

В случае победы на парламентских выборах в Грузии партии экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение» будет открыт второй фронт против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал он.

По словам политика, избрание правящей партии «Грузинская мечта» является необходимым условием для дальнейшего продвижения страны по всем направлениям, в том числе по «пути европейской интеграции».

Ранее Саакашвили призвал сторонников готовиться к уличным протестам после парламентских выборов, которые пройдут осенью. Он добавил, что власти страны сфальсифицируют результаты выборов, после чего оппозиция должна выйти на уличные протесты.

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      Александр Курбатов
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