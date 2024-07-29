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13:38, 29 июля 2024Бывший СССР

В Грузии призвали готовиться к протестам после парламентских выборов

Саакашвили призвал сторонников готовиться к протестам после выборов в парламент
СюжетСанкции против России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников готовиться к уличным протестам после парламентских выборов, которые пройдут осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не готовимся к революции. Мы все должны готовиться к тому, чтобы пойти на выборы, наблюдать за выборами, бороться за голоса. И после того как (власти республики — прим. «Ленты.ру») объявят сфальсифицированные результаты — а они объявят сфальсифицированные результаты, — мы должны подготовиться все вместе, чтобы сотни тысяч людей мирно стояли на улицах дни, недели, месяцы, пока мы не заставим их принять выбор грузинского народа», — сказал он.

26 июля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выборы в парламент, запланированные на 26 октября, станут выбором между миром и войной. Он также подчеркнул, что настоящей причиной критики Грузии Западом является отказ страны от введения санкций против России.

Ранее оппозиционные депутаты парламента Грузии подали иск в Конституционный суд страны против закона об иноагентах. По их словам, закон противоречит Конституции, которая говорит о необходимости принятия всех мер для вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.

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      Александр Курбатов
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