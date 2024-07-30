В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов

В Харькове на фоне объявления воздушной тревоги прозвучала серия взрывов, передает издание «Общественное».

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — указано в сообщении издания. Через несколько минут, как сообщает источник, после первой серии взрывов раздалась вторая.

Отмечается, что перед этим Воздушные силы Украины сообщали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией в области.

Ранее стало известно, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области были повреждены объекты инфраструктуры. Какие именно объекты инфраструктуры были повреждены и сколько их было, не уточняется.