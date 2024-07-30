В Херсонской области сообщили о поражении критической и припортовой инфраструктуры

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру. (...) Также повреждены газопроводы», — рассказал Прокудин.
Какие именно объекты инфраструктуры были повреждены, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Харькове раздался взрыв на объекте инфраструктуры. В результате начался пожар, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.