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08:42, 30 июля 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о поражении критической и припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру. (...) Также повреждены газопроводы», — рассказал Прокудин.

Какие именно объекты инфраструктуры были повреждены, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Харькове раздался взрыв на объекте инфраструктуры. В результате начался пожар, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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      Екатерина Грищенко
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