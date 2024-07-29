Глава ОВА Синегубов: в Харькове произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Харькове на востоке Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, взрыв раздался 28 июля около 11:00. О каком именно объекте инфраструктуры шла речь и где он находился, Синегубов не уточнил. Информация о ликвидации возгорания также отсутствует.

28 июля в пророссийском подполье сообщили об ударе по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе аэропорта Харькова. В результате были уничтожены четыре танка украинской армии.

Серия взрывов произошла в Харькове утром 29 июля. Они прозвучали на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.